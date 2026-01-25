Palermo, da Tramoni a Thorsby: il punto sul mercato

Il Palermo continua il lavoro sul mercato in entrata: fatta un’offerta al Pisa per Tramoni e c’è l’inserimento in corsa per Morten Thorsby a centrocampo.

Il Palermo è pronto a entrare nel vivo del mercato nelle prossime ore in questi ultimi giorni della sessione invernale.

Proseguono i contatti per Matteo Tramoni del Pisa che si avvicina. C’è la fiducia di chiudere questa operazione.

Il Palermo ha fatto un’offerta ai nerazzurri e le parti si avvicinano anche se non sono ancora al traguardo finale.

A centrocampo invece la novità in casa rosanero è l’inserimento in corsa per Morten Thorsby, sul quale c’è anche la Cremonese. Si pensa al classe ’96 per giugno, in vista della scadenza del suo contratto con il Genoa