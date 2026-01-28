Palermo, presentata un’offerta al Pisa per Tramoni: si attende la risposta dei nerazzurri

Matteo Tramoni, Pisa (imago)

Il Palermo ha presentato un’offerta importante al Pisa per Tramoni: le novità

Il Palermo insiste per Matteo Tramoni, e nelle ultime ore ha presentato un’offerta da 6 milioni di euro al Pisa.

Allo stesso tempo i rosanero hanno proposto un ingaggio molto importante anche al giocatore, che è già convinto di accettare il trasferimento attraverso il quale ritroverebbe Pippo Inzaghi – con il quale lo scorso anno è riuscito a mettersi in mostra.

Si attende adesso la risposta del Pisa, che fino a questo momento ha sempre fatto muro. Come detto, il calciatore vorrebbe il trasferimento o, allo stesso tempo, si aspetterebbe di ricevere lo stesso trattamento dai nerazzurri.

Da capire dunque se i toscani effettueranno un rilancio per rinnovare il contratto del francese con un aumento dell’ingaggio o se daranno il via libera per la cessione.