Palermo-Südtirol, prima l’ammonizione per simulazione e poi l’assegnazione del rigore: cos’è successo

Minuti ricchi di emozioni al Barbera nella sfida tra Palermo e Sudtirol. Sul risultato di 0-0 in area di rigore degli ospiti viene sanzionato con un cartellino giallo per simulazione Segre che secondo il direttore di gara Crezzini aveva cercato il penalty

Lavoro per il VAR, che richiama all’OFR l’arbitro al monitor. Dopo la revisione la decisione cambia e viene assegnato il rigore ai padroni di casa. Pohjanpalo non sbaglia e porta avanti la squadra di Inzaghi. Nei minuti successivi sono diverse le proteste di Castori e di tutta la panchina del Sudtirol.

Dopo la ripresa la partita viene interrotta un minuto per l’invasione di campo di uno spettatore, prontamente bloccato e portato fuori dal terreno di gioco.