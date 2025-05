Palermo-Sudtirol, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Palermo-Sudtirol, match della 36ª giornata di Serie B

Palermo e Sudtirol sono pronte ad affrontarsi allo Stadio Renzo Barbera a partire dalle 15:00 per la sfida valida per il 36° turno di Serie B.

In una giornata che può vedere il Pisa di Pippo Inzaghi promosso in massima serie 34 anni dopo l’ultima volta, rosanero e biancorossi si danno battaglia, ognuno per i propri obiettivi.

Il Sudtirol per mettere sempre più spazio tra sé e la penultima posizione, che dista solamente tre punti. Se la squadra del Trentino Alto Adige si trova infatti in 13ª posizione, bisogna sottolineare come ci siano ben 8 squadre in appena 4 punti, dalla 19ª alla 12ª posizione.

Il Palermo, invece, per vincere di nuovo e confermarsi nelle posizioni che garantirebbero l’accesso ai playoff. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Palermo-Sudtirol

PALERMO: Audero, Lund, Baniya, Gomes, Di Mariano, Segre, Brunori, Pohjanpalo, Magnani, Blin, Ceccaroni. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Sirigu, Ranocchia, Insigne, Vasic, Di Francesco, Henry, Le Douaron, Diakité, Buttaro, Pierozzi, Nikolaou.

SUDTIROL: Adamonis, El Kaouakibi, Barreca, Martini, Gori, Pyyhtia, Pietrangeli, Belardinelli, Giorgini, Merkaj, Veseli. Allenatore: Bocchini.

A disposizione: Poluzzi, Lamanna, Masiello, Rover, Mallamo, Davi F., Tait, Davi S., Kofler, Vergani, Molina, Odogwu.