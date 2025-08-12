Per il Palermo spunta l’opzione Joronen per la porta

Il Palermo sta cercando rinforzi per la porta in vista del prossimo campionato di Serie B.

Tra i diversi nomi sondati dalla dirigenza rosanero spunta quello di Jesse Joronen, portiere finlandese classe ’93 e attualmente svincolato.

Il calciatore è al momento senza squadra dopo che nella passata stagione ha vestito la maglia del Venezia in Serie A. Il nome di Joronen, però, non è l’unico in lista e il Palermo non ha momentaneamente fretta di chiudere l’operazione per un nuovo portiere.