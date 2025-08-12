Questo sito contribuisce all'audience di

Palermo, spunta l’opzione Joronen per la porta

Redazione 12 Agosto 2025
Jesse Joronen (IMAGO)
Jesse Joronen (IMAGO)

Per il Palermo spunta l’opzione Joronen per la porta 

Il Palermo sta cercando rinforzi per la porta in vista del prossimo campionato di Serie B.

Tra i diversi nomi sondati dalla dirigenza rosanero spunta quello di Jesse Joronen, portiere finlandese classe ’93 e attualmente svincolato. 

Il calciatore è al momento senza squadra dopo che nella passata stagione ha vestito la maglia del Venezia in Serie A. Il nome di Joronen, però, non è l’unico in lista e il Palermo non ha momentaneamente fretta di chiudere l’operazione per un nuovo portiere.

 

 

 