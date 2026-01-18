Palermo, lampo Segre: gol allo Spezia dopo 10 secondi
Il Palermo sblocca la partita con lo Spezia dopo 10 secondi con uno dei gol più veloci della Serie B
Dal calcio d’inizio al gol, tutto in soli 10 secondi. Tanto è bastato al Palermo per sbloccare la partita con lo Spezia, match che chiude la ventesima giornata di Serie B.
La firma è quella di Jacopo Segre: una splendida azione iniziata con lancio lungo da calcio d’inizio, sponda di Pohjanpalo verso il numero 8 che con un bellissimo tiro dal limite supera Radunovic.
Subito il boato del Renzo Barbera, con Segre che insieme ai compagni di squadra si è diretto sotto la curva nord per festeggiare la rete.
Si tratta di uno dei gol più veloci di sempre nella storia della Serie B: il record appartiene a Daniele Bellotto, centrocampista allora della Salernitana di Zeman, che il 7 aprile 2002 impiegò appena 7 secondi per andare a segno in Ancona-Salernitana.