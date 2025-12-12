Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni

Le probabili formazioni per il big match di Serie B tra Palermo e Sampdoria

La 16ª giornata di Serie B si apre con il big match tra il Palermo di Filippo Inzaghi e la Sampdoria di Angelo Gregucci.

Allo stadio “Renzo Barbera”, rosanero e blucerchiati si affronteranno a partire dalle 20:30 di venerdì 12 dicembre 2025.

Il Palermo arriva alla sfida reduce da due vittorie consecutive contro Empoli e Carrarese. In particolare stato di forma Pohjanpalo, autore di 5 gol in 180′ e attuale capocannoniere della competizione.

La Samp, invece, è reduce dalla vittoria sempre contro la Carrarese, raggiunta in rimonta all’82’ grazie al rigore decisivo di Coda. Di seguito le probabili formazioni del match.

Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Venuti, Hadzikadunic, Vulikic; Depaoli, Conti, Henderson, Ioannou; Pafundi, Cherubini; Coda.

Dove vedere la sfida in tv e streaming

La sfida di Serie B tra Palermo e Sampdoria, in programma dalle 20:30 di venerdì 12 dicembre, sarà visibile in diretta su DAZN tramite l’app. Un’ulteriore opzione per seguire il match in tv sarà rappresenta da Amazon Prime che proporrà la gara senza costi aggiuntivi e la necessità di sottoscrivere l’abbonamento con LaB Channel, ovvero il canale ufficiale della Lega B presente sulla piattaforma.

Sarà possibile inoltre seguire l’incontro anche in diretta streaming: per farlo sarà necessario scaricare l’app di DAZN o collegandosi al sito stesso. Ma non solo, Palermo-Sampdoria sarà trasmessa in streaming anche da LaBChannel e sull’app di OneFootball TV.