Palermo, Pohjanpalo: “Promozione e titolo di capocannoniere? Sarebbe un sogno”

L’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dell’attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo

“Leone di Sicilia”, “King Joel” o “U’ vichingu”: Joel Pohjanpalo, a Palermo, ha trovato una nuova casa. E l’attaccante finlandese ha ripagato l’affetto dimostrato dai suoi tifosi come meglio non potesse fare: con i gol.

L’attaccante classe ’94 ha avuto un inizio di stagione da favola con i rosanero, mettendo a segno 3 reti in 3 partite nelle prime giornate del campionato di Serie B.

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Pohjanpalo si è raccontato tra aneddoti, sogni e il calcio da imparare sotto la guida Inzaghi.

“Ho tanto da imparare da lui”, ha dichiarato Joel riferendosi al suo allenatore.

Palermo, l’intervista di Pohjanpalo

L’attaccante finlandese, nel corso della sua intervista, ha parlato del suo forte senso della continuità nei gol: “Questo distingue il grande attaccante da uno normale. Ho segnato già 3 gol in 3 partite e l’obiettivo è sempre quello, cioè vincere: un attaccante vuole sempre fare gol. Titolo di capocannoniere e promozione come col Venezia? Sarebbe un sogno”.

Pohjanpalo ha poi parlato del suo compagno di squadra e connazionale Joronen: “È un mio caro amico, mio testimone di nozze. In Finlandia giocare con una persona a cui vuoi bene è normale: farlo a Palermo è fantastico. Jesse era svincolato e quindi era un obiettivo per molte squadre. Sono felice sia venuto qui”.

“Inzaghi? Ho tanto da imparare”

Pohjanpalo ha poi parlato del suo allenatore: “Tutti sanno chi è Inzaghi, e lo so anche io essendo tifoso del Liverpool ricordo bene la sua doppietta in Champions…. Ho tanto da imparare da lui. Finora abbiamo lavorato tanto a livello di squadra, non individuale. In ogni caso, quando si parla di calcio, c’è sempre qualcosa da imparare”.