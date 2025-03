Le parole dell’attaccante del club rosanero a La Gazzetta dello Sport

Arrivato a Palermo nell’ultima sessione di calciomercato invernale, dopo quasi tre anni a Venezia, Joel Pohjanpalo sta già lasciando il segno in rosanero: “Più in alto arriviamo meglio è, anche se i playoff sono un altro torneo e si giocano con la testa. A Venezia, anche se avvantaggiati dal terzo posto, potevamo essere condizionati dall’aver fallito la promozione diretta, invece non ce n’è stato per nessuno”.

Per l’attaccante finlandese sono già 4 gol e 1 assist in 5 partite: “Mia moglie è felicissima. Vivere in quest’isola è da sogno e se la famiglia sta bene tutto si riflette sul tuo lavoro”.

Attualmente all’ottavo posto, Pohjanpalo non si pone limiti: “Tutto è possibile, terzi o ottavi sarà la mentalità a fare differenza”, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport.

Ecco dove l’attaccante si immagina il Palermo in futuro: “Avrò 34 anni quando scadrà il contratto, mi immagino in Serie A, il club ci vuole arrivare il prima possibile e la chiarezza con cui me l’ha detto mi ha conquistato, perché in genere in Italia si tende a nascondere gli obiettivi”.

Pohjanpalo e la Serie B: “Qui è più importante non perdere”

Con quasi 80 presenze in Serie B alle spalle, Pohjanpalo ha svelato le principali differenze con la massima serie: “A differenza della Serie A, in Serie B è più importante non perdere. A volte se non puoi vincere meglio un punto”.

E sull’ultimo pareggio contro la Sampdoria: “Abbiamo fatto molto bene i primi 15′ della mezz’ora finale, li abbiamo messi in difficoltà. Negli ultimi 15′ forse abbiamo perso un po’ la pazienza ed è qualcosa da migliorare”.