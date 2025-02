Le prime foto di Pohjanpalo al Barbera

Bagno di folla al Barbera per Joel Pohjanpalo, accolto da 500 tifosi del Palermo accorsi al Barbera.

È iniziata tra il calore dei tifosi l’avventura di Joel Pohjanpalo a Palermo. Colpo di mercato dei rosanero e della Serie B nella sessione invernale di calciomercato, l’attaccante finlandese ha trascorso la prima giornata in Sicilia.

Nel pomeriggio l’allenamento al Palermo CFA di Torretta, accolto dal capitano rosanero Matteo Brunori, poi il bagno di folla al Renzo Barbera. In 500 hanno atteso Pohjanpalo nel piazzale dello stadio per un saluto e le prime parole da giocatore del Palermo.

Maglia 19 indossata e al suo fianco la moglie Catharina e la figlia Penelope. “Sono molto felice di essere qui – ha detto l’ex Venezia ai tifosi in festa – È una grande emozione, forza Palermo”.

Successivamente Pohjanpalo ha incontrato i primi 70 tifosi che in giornata hanno acquisto la maglia da gara con la sua personalizzazione. Foto e autografi per chiudere una lunga giornata da ricordare.

Pohjanpalo-Palermo, i dettagli

L’operazione Pohjanpalo è tra quelle che hanno segnato il mercato di gennaio. Il Palermo ha chiuso la trattativa presentando un’offerta importante sia al Venezia che al giocatore che ha firmato un contratto pluriennale.

Già a disposizione di Dionisi, Pohjanpalo è uno dei tre rinforzi invernali del Palermo che ha completato la rosa con l’arrivo in porta di Emil Audero dal Como e in difesa di Giangiacomo Magnani dal Verona.

Pohjanpalo saluta i tifosi presenti al Barbera

Verso Spezia-Palermo

Pohjanpalo verrà presentato nei prossimi giorni alla stampa, poi debutterà ufficialmente domenica 9 febbraio, nella trasferta di La Spezia contro i bianconeri. Una sfida importante per il Palermo che dovrà interrompere la serie di due sconfitte consecutive, rimediate contro Reggiana e Pisa.

Pohjanpalo conta 70 partite in Serie B, con 41 gol e 11 assist. Adesso il ritorno in questa categoria dove formerà una coppia da sogno con Matteo Brunori, con l’obiettivo di riportare il Palermo in Serie A.