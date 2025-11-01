Brunori e Ceccaroni – Imago

Il Palermo festeggia nel migliore dei modi i 125 anni ritrovando la vittoria: 5-0 al Pescara in una serata tra calcio e show

Compleanno migliore non poteva esserci per Palermo. Nel giorno del 125° anniversario del club rosanero, la squadra di Pippo Inzaghi ritrova i tre punti grazie al 5-0 contro il Pescara, torna a vincere dopo tre partite e ritrova il successo interno che mancava dal 19 settembre (2-0 al Bari). La serata perfetta su tutta la linea, il culmine dopo le celebrazioni – e gli eventi – che negli ultimi giorni hanno colorato di rosa l’intera città.

La partita con il Pescara è stata qualcosa più di un semplice match. È stato uno show, iniziato al Barbera già un’ora e mezza prima del calcio d’inizio con una cerimonia fatta di giochi di luci, musica e immagini che raccontavano i 125 anni di storia del Palermo. Poi la lunga passerella delle quaranta “leggende”, i giocatori che hanno fatto grande il Palermo. Da Amauri a Javier Pastore, passando per Luca Toni e non solo.

Spettacolo anche sugli spalti (erano 27.077 gli spettatori presenti) con la coreografia disegnata dalla Curva Nord all’ingresso in campo sulle note de “L’universo tranne noi” di Max Pezzali. Un grande 125, formato da tanti cartoncini bianchi, circondato dal rosa e il nero e uno striscione “Io che amo solo te”.

Poi la parola è passata al campo, lì dove il Palermo ha indossato un kit speciale disegnato per il 125° anniversario e indossato in occasione soltanto di questo match. Niente cognomi, solo numeri in stile anni ’40.

Palermo, il primo 5-0 in Serie B dal 2004

La squadra di Inzaghi ha approcciato bene la partita, contenendo nei primi 20 minuti le ottime avanzate del Pescara. Poi il gol del vantaggio, firmato da Pierozzi con un impeccabile tap-in in area. Da quel momento la partita è stata in discesa per i rosanero che hanno preso il largo nel secondo tempo. Il colpo di testa di Segre dopo 60 secondi, la doppietta di Pierozzi (ancora con un tap-in), il primo gol stagionale di capitan Brunori e la cinquina firmata Diakitè.

Il primo 5-0 del Palermo in Serie B dal 2004. L’ultimo, prima di oggi, risaliva al 4 aprile 2004 nel derby contro il Catania. Allora a segno – tra gli altri – andarono Luca Toni e Giuseppe Biava, oggi spettatori della squadra di Inzaghi che con questo risultato rilancia le proprie ambizioni.

Niccolò Pierozzi – Imago

Il primo gol di capitan Brunori e la certezza Pierozzi

La partita contro il Pescara regala al Palermo tante certezze. Sia nella prestazione di squadra che nei singoli. A partire da Niccolò Pierozzi che anche oggi ha confermato l’evoluzione delle ultime settimane. Quattro gol e due assist: eguagliati i numeri della stagione 2022-2023 alla Reggina, anche in quel caso con Inzaghi in panchina. “Ritrovare il mister quest’anno è stata una boccata d’ossigeno per me – ha spiegato Pierozzi – Mi dà tanta fiducia e lo ringrazierò sempre. Sono maturato in questi anni, è bello avere questi numeri che aiutano la squadra. Spero di non fermarmi“.

C’è poi il primo gol stagionale del capitano, Matteo Brunori. L’attaccante non segnava dal 9 maggio, dalla doppietta contro il Frosinone. Un digiuno di 176 giorni, interrotto nel giorno del suo compleanno. Il regalo per i suoi 31 anni e per i 125 del Palermo, in una notte di festa per tutti.