Il Palermo prova a sbloccare l’arrivo di Palumbo. In difesa può arrivare Lucchesi: la situazione

La situazione legata alle entrate e alle uscite in casa Palermo: si tenta di sbloccare la trattativa per l’arrivo per giocatore del Modena.

Il Palermo sta provando a sbloccare l’arrivo di Antonio Palumbo del Modena.

La volontà del club sarebbe quella di inserire Di Mariano nell’operazione per facilitarla.

In difesa può arrivare Lucchesi come difensore giovane, mentre come profilo più esperto la prima scelta rimane sempre Bani.

Capitolo uscite: su Desplanches avanza il Pescara.