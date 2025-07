Palermo: a breve le visite mediche per Palumbo, si spinge per Bani

Il Palermo continua a muoversi sul mercato: le ultime su Palumbo e Bani

Continua il calciomercato anche in Serie B e più in particolare in casa Palermo: il club è continuamente al lavoro per mettere a disposizione di Filippo Inzaghi una squadra che possa competere per la promozione in Serie A.

C’è innanzitutto attesa per formalizzare Palumbo, con le visite mediche previste tra martedì 22 e mercoledì 23 luglio.

Si continua a spingere anche per chiudere l’operazione che porterebbe Mattia Bani a vestire la maglia rosanera.

Parti ormai vicine, sulla base di un’operazione che si aggira intorno ai 2 milioni di euro.