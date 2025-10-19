Andrea Sottil, allenatore Modena (Imago)

Finisce 1-1 al Barbera tra Palermo e Modena: gli emiliani rimangono in testa alla classifica di Serie B

Un’atmosfera da Serie A, per un match che sapeva tanto di massima serie. In un Barbera quasi tutto esaurito, Palermo e Modena – 2ª e 1ª nel campionato di Serie B – hanno dato tanto spettacolo ma si sono dovute accontentare di un punto a testa, mantenendo invariata la distanza in classifica.

A partire meglio sono stati i padroni di casa, che spinti dall’entusiasmo del pubblico hanno iniziato bene trovando il gol del vantaggio alla mezz’ora con Segre. Da lì, e per tutto il secondo tempo, sono stati gli emiliani a mettersi maggiormente in evidenza con tante azioni pericolose e altrettanti salvataggi da parte di Joronen. Il muro eretto dal portiere finlandese si è però abbattuto al 76′, quando uno sfortunato colpo di testa di Bereszynski – entrato pochi minuti prima – ha permesso alla squadra di Sottil di pareggiare e concludere la partita alla ricerca del gol dell’1-2, che però non è arrivato.

I gialloblù sono usciti dunque dal Barbera con un punto preziosissimo – che è valso il mantenimento della testa della classifica – e soprattutto parecchie conferme da tutti i punti di vista: il pareggio contro i rosanero, nel primo vero scontro diretto del loro campionato, dimostra infatti che il primo posto non è assolutamente casuale.

Un pareggio che sa tanto di bicchiere mezzo vuoto, invece, per un Palermo che davanti a più di 30.000 tifosi puntava a prendersi il primato in classifica. In ogni caso, nonostante il solo punto ottenuto in questo turno, Brunori e compagni rimangono al secondo posto e continuano a essere i favoriti numero uno per la promozione finale.

Tutto da decidere

Dopo 90 minuti molto intensi nessuna gerarchia è stata definita, e sarà tutto da decidere nelle prossime puntate. La sensazione, però, è una e chiara: la lotta per la promozione diretta si preannuncia infuocata e ricca di colpi di scena.

Modena e Palermo guidano al momento il gruppo delle squadre che puntano a salire in Serie A, ma di giornata in giornata tutto può cambiare. Benvenuti in Serie B.