Palermo-Mantova, mano di Blin: dal giallo al rosso dopo il Var

L’arbitro ha assegnato un rigore al Mantova per fallo di mano di Blin, prima ammonito e poi espulso dopo review al VAR.

Episodio che riapre la partita al 65° minuto tra Palermo e Mantova. Con i rosanero avanti 2-0 dopo le reti nel primo tempo di Ranocchia e Pohjanpalo, l’arbitro Giovanni Ayroldi ha concesso un calcio di rigore alla formazione ospite per un fallo di mano di Alexis Blin.

Pressato da dietro da un calciatore del Mantova, il centrocampista del Palermo – entrato a inizio del secondo tempo al posto dell’ammonito Ranocchia – prima cade a terra perdendo l’equilibrio e poi colpisce il pallone con una mano all’interno dell’area di rigore.

L’arbitro indica subito il dischetto e ammonisce Blin, ma il rigore non viene battuto subito. Ayroldi, infatti, viene richiamato al VAR per un check sul fallo del francese che ferma una chiara occasione da gol del Mantova. Da giallo, dunque, diventa cartellino rosso e il Palermo resta in 10 uomini. Un’espulsione che “pareggia” il rosso ricevuto dal Mantova nel primo tempo, con l’espulsione di Zuccon per doppia ammonizione.

Dal dischetto si presenta Marras: Joronen intuisce, ma non blocca. Il Mantova riapre così la partita con 22 minuti ancora da giocare.