Il Palermo sta cercando un accordo con il Pisa per Filippo Inzaghi: trattativa nel vivo

Entra nel vivo il mercato degli allenatori. Il Palermo sta cercando un accordo per portare in squadra Filippo Inzaghi.

Si lavora con il Pisa per trovare un accordo con il Palermo che, per liberare l’allenatore, acquisterebbe dai nerazzurri un giocatore in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.

Per il Pisa iniziano di conseguenza, i colloqui per il nuovo allenatore. I due nomi per ora sono quelli di Gilardino e Zanetti, in caso non restasse al Verona.