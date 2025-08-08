Palermo, Inzaghi: “Mercato? Completata una squadra già forte”

Dalla sfida contro il Manchester City agli obiettivi stagionali: le parole di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport 24.

Pippo Inzaghi torna a parlare ai microfoni di Sky Sport 24 alla vigilia della sfida tra il Palermo e il Manchester City di Guardiola nella giornata di domani, sabato 9 agosto.

Inizia parlando della sfida: “Sarà una serata magnifica: domani con uno stadio così per la città di Palermo sarà qualcosa di bellissimo e meritato. Noi speriamo di essere all’altezza: giocheremo contro dei marziani, è una soddisfazione avere 35mila persone sugli spalti. La cosa bella è che se faremo bene anche in campionato ce ne saranno 35mila. Domani sarà una bellissima festa“.

Continua poi: “Il campionato di Serie B è lungo e faticoso, domani sarà comunque una festa. Con questa società e questo pubblico abbiamo il dovere di alimentare il sogno giorno per giorno. Oggi mi sento un allenatore più forte, tutti mi hanno fatto crescere: mio fratello, Guardiola, Ancelotti sono allenatori che mi ispirano. A volte trovo un entusiasmo immeritato nei miei confronti, frutto del lavoro e della passione che ci metto: questa è una grande soddisfazione“.

Infine un commento sul mercato: “Era già una squadra forte, è stata completata: mancano 20 giorni, se servirà qualcosa la società ha dimostrato di non essere impreparata. Il grosso è fatto, manca solo qualche under, si sta creando un bel gruppo“.