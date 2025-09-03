Portiere Palermo: idea Alessandro Berardi dopo l’infortunio di Bardi
A seguito dell’infortunio di Francesco Bardi, il Palermo sta pensando ad Alessandro Berardi
Come ben sappiamo, il calciomercato degli svincolati non è ancora terminato. Ed ecco che il Palermo, dopo l’infortunio di Francesco Bardi, ha iniziato a sondare il mercato per cercare un altro portiere.
In questi minuti è emerso il nome di Alessandro Berardi, idea dei rosanero di Filippo Inzaghi per la propria porta.
In passato, il portiere romano classe 1991 ha vestito le maglie di Lazio, Salernitana, Bari, Hellas Verona e non solo.
Berardi è svincolato dal 1 luglio, dopo aver terminato un’esperienza a Verona lunga 6 anni e mezzo.