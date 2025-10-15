Dionisi risolve con il Palermo, è ufficiale: ora lo aspetta l’Empoli
Le strade di Dionisi e del Palermo, dopo l’esonero arrivato a giugno, si separano definitivamente: è ufficiale la risoluzione contrattuale
Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata nel pomeriggio di martedì 14 ottobre: Alessio Dionisi ha risolto il proprio vincolo contrattuale con il Palermo.
Club che aveva deciso di esonerare l’allenatore a giugno, decidendo poi di affidare la panchina a Filippo Inzaghi.
Per Dionisi c’è ora l’Empoli, come raccontato nel corso di questi giorni, con la società toscana che stava aspettando solo la definizione di questa pratica prima di procedere con la firma del contratto dell’ex Sassuolo.
Nel frattempo, in mattinata è arrivato anche l’annuncio dell’esonero di Guido Pagliuca, che ha guidato l’Empoli in questo inizio di campionato di Serie B conquistando 9 punti in 7 partite.
Palermo, ufficiale la risoluzione con Dionisi
Questo il comunicato del Palermo diffuso sui propri canali ufficiali: “Il Palermo FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto dell’allenatore Alessio Dionisi”.