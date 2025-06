Il Palermo ha comunicato l’esonero dell’allenatore. Sarà Filippo Inzaghi il suo successore

Il Palermo si separa ufficialmente da Alessio Dionisi. I rosanero hanno comunicato di aver esonerato il proprio allenatore.

Notizia già nota e che andava solo confermata. Al suo posto, infatti, arriverà l’ormai ex Pisa Filippo Inzaghi, che è solo da annunciare.

Questo il comunicato del Palermo: “Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Alessio Dionisi.

A Dionisi e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero“.

Palermo, cosa succede adesso

Per il Palermo il prossimo step sarà l’ufficialità dell’arrivo di Filippo Inzaghi in panchina. Ormai solo una formalità, dopo che l’allenatore piacentino ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Pisa e che il Palermo ha sollevato dall’incarico Alessio Dionisi.

Nell’ultima stagione, Dionisi non è riuscito a portare i rosanero oltre all’ottavo posto in classifica, che comunque è valso l’accesso ai playoff. Il cammino dei siciliani si è però fermato al primo turno, perdendo per 1-0 contro la Juve Stabia e abbandonando subito la speranza del ritorno in Serie A. Ci riproverà Inzaghi, ormai esperto di promozioni.