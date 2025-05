Le parole dell’allenatore del Palermo in vista del match contro la Juve Stabia, valido per i quarti di finale dei playoff di Serie B

“La stagione non è ancora finita. Alla fine tracceremo un bilancio ma mai come adesso sento di dire che per noi non è il momento di tirare una riga”. Deciso, sincero e determinato Alessio Dionisi a due giorni dalla sfida contro la Juve Stabia, rispondendo al comunicato della Curva Nord che ha deciso di non sostenere più la squadra fino alla fine della stagione, disertando la trasferta di Castellammare.

Per il Palermo, che ha chiuso la regular season all’ottavo posto, c’è un solo risultato a disposizione per accedere al turno successivo, la vittoria: “Per noi la gara contro la Juve Stabia è come una finale”, ha detto.

“Faremo il massimo per ottenere il risultato, si gioca in 90 minuti. Non sbaglieremo, questo non vuol dire che vinceremo, ma cercheremo di portare gli episodi dalla nostra parte”, ha poi continuato.

Il Palermo giocherà contro la squadra di Pagliuca con quasi tutti gli interpreti: “Solo Magnani non ci sarà e Nikolau che è squalificato, poi saranno tutti convocati”. Una partita, una finale in un ambiente rovente: “Non è l’ultima gara dei playoff per la Serie A, ma per noi è come se fosse una finale, ci sarà un clima difficile, loro ci hanno messo in difficoltà sia all’andata che al ritorno, dovremo essere i migliori possibili”.

Palermo, Dionisi: “Non sbaglieremo, posso prometterlo”

Due risultati su tre per la Juve Stabia, uno solo per il Palermo che potrà soltanto vincere se vuole sognare ancora la Serie A: “Hanno un vantaggio, inutile negarlo. Noi però siamo forti, abbiamo un solo risultato e lo sappiamo però mi sento di garantire che arriveremo con la mentalità giusta. La squadra vuole tanto, guardiamo avanti con grande fiducia”.

“Se sono soddisfatto della stagione? Ovviamente no, però il nostro massimo adesso è questo. Non è il momento di tirare la riga. La squadra non l’ho fatta io, i giocatori non li ho scelti io e in campo non vado io, però li alleno e quindi mi assumo le responsabilità dalle quali non sono mai fuggito”, ha detto Dionisi tracciando un mini bilancio dal suo arrivo a Palermo. sull’eventualità di arrivare fino in fondo : “Esiste solo la Juve Stabia adesso, non guardiamo al futuro, cosi come non possiamo soffermarci sul passato. Non possiamo vivere di rimpianti, facciamo questa gara al massimo, che è la più importante della stagione”.

“Mi fido di tutti, pensiamo solo a vincere”

A margine della conferenza stampa Dionisi ha ribadito un concetto importante: “Io mi fido di tutti i miei giocatori, se non mi fossi fidato di qualcuno sarebbe stato fuori dal progetto o mai convocato, non voglio far passare messaggi diversi. Diakitè? Può fare il braccetto di destra, si allena da un mese in quella posizione e per noi è un giocatore importante, deve solo mantenere la testa lucida per tutta la partita, come tutti”.

Una solo concetto chiave: “Vittoria”. Dionisi ha chiuso così la conferenza: “Non ho visto mai una squadra giudicata per qualcosa diversa dai risultati, ci alleneremo per vincere venerdì, e anche nella rifinitura di sabato. E sabato, giocheremo per andare in semifinale”.