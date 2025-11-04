Palermo, COPA90 lancia un documentario sul club. VIDEO

Fonte Foto – COPA90

In occasione dei 125 anni del club, COPA90 e il Palermo hanno lanciato il documentario “This is Palermo”

Il Palermo sempre più alla ribalta internazionale. Nei giorni del 125° anniversario della fondazione del club, COPA90 – media company britannica specializzata in contenuti calcistici che conta 1,33 milioni di iscritti su YouTube – ha lanciato un documentario in collaborazione con il Palermo dal titolo “This is Palermo”.

Si tratta di un viaggio all’interno dell’identità della città siciliana e del suo profondo e duraturo legame con la sua squadra. Un racconto attraverso le testimonianze di chi vive quotidianamente la realtà: tifosi (come la storia di Filippo e Giusy, oggi marito e moglie che si sono conosciuti nel 2020 durante una trasferta in Serie D), giornalisti e giocatori.

Tra i protagonisti, infatti, c’è anche Giacomo Corona, il figliol prodigo della città, che oggi indossa con orgoglio la maglia rosanero, sulle orme del padre che ha giocato per diversi anni nelle squadre rivali del Palermo.

“Per me vestire la maglia del Palermo non ha prezzo – racconta Corona – È qualcosa che va oltre il calcio, oltre lo sport. Spero di raggiungere i miei obiettivi, soprattutto per la gente di Palermo. Sognavo di indossare questa maglia“.

Whittow-Williams (COPA90): “This is Palermo testimonianza di una missione”

Il documentario, è stato svelato al pubblico in anteprima nel corso del talk “Palermo 125 – Una storia rosanero”, ed è disponibile sui canali YouTube ufficiali di Palermo FC e COPA90. In poco meno di 48 ore, il video ha già totalizzato più di 36.000 visualizzazioni.

“Dal 2012, COPA90 è diventato famoso in tutto il mondo per raccontare le storie che vivono al di fuori dei novanta minuti ma che rendono quegli stessi novanta minuti ancora più significativi – dichiara Ross Whittow-Williams, Chief Strategy Officer ed Executive Producer di COPA90 – . Storie che trascendono il campo da gioco e rivelano il cuore e l’anima di questo bellissimo sport. This Is Palermo è la testimonianza di questa missione, catturando il profondo legame tra un Club, la sua città e il significato autentico dell’essere palermitani”.

This is Palermo: bellezza, decadenza e resurrezione

“Bellezza, decadenza e resurrezione” è il titolo scelto da COPA90 per il documentario che ripercorre i 125 anni di vita del Palermo, tra momenti di luce e ombra. Dalle complesse vicende societarie fino alla discesa nelle categorie inferiori del calcio italiano. La squadra, proprio come una fenice, è sempre rinata dalle proprie ceneri e dopo il ritorno in Serie B è pronta oggi per scrivere nuove gloriose pagine della sua storia.

Il documentario approfondisce anche le origini del celebre “rosanero”, simbolo di un’identità complessa e al tempo stesso affascinante, e racconta come la passione per il calcio abbia sempre rappresentato per i palermitani un linguaggio universale capace di unire generazioni e superare ogni difficoltà. Attraverso l’identità stratificata della città, plasmata da secoli di cultura, lingua e religione, è proprio il calcio ad emergere come la più autentica espressione dell’anima siciliana.