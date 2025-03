Soriano e Galassi a Palermo lo scorso gennaio – Fonte Foto: Palermo FC (Instagram)

Una delegazione della proprietà sarà oggi al centro sportivo di Torretta per dimostrare la vicinanza alla squadra.

Tappa a Palermo nella giornata di venerdì per i vertici del City Football Group. La proprietà del club rosanero è attesa al Palermo CFA – il centro sportivo di Torretta – per dare sostegno e vicinanza alla squadra in uno dei momenti più complessi della stagione.

Una visita già annunciata nei giorni scorsi dal direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti. “La proprietà è molto vicina – aveva spiegato in un‘intervista all’Italpress – nei prossimi giorni è prevista una visita della proprietà a Torretta per parlare alla squadra e allo staff tecnico e ripartire insieme. Siamo molto contenti che la proprietà dia questo contributo“.

Ripartire insieme è la parola d’ordine per il Palermo, attualmente nono in classifica e fuori dalla zona play-off. Un nuovo inizio per ultime otto giornate di campionato, ancora con Alessio Dionisi in panchina, confermato nonostante la sconfitta contro la Cremonese e giorni di attente riflessioni.

Una scelta frutto del confronto tra la dirigenza rosanero e la proprietà che non ha fatto mai mancare il sostegno alla squadra siciliana.

Le visite del City Group a Palermo

Quella di oggi sarà la seconda visita a Palermo dei vertici del City Football Group negli ultimi mesi. L’ultima risaliva allo scorso 10 gennaio, quando Ferran Soriano (amministratore delegato del CFG) e Alberto Galassi (consigliere d’amministrazione del Palermo e membro del board del CFG) incontrarono la squadra a Torretta dopo il cambio del direttore sportivo, con l’arrivo di Carlo Osti al posto di Morgan De Sanctis.

Stessa vicinanza dimostrata un anno fa. Era il 15 maggio 2024 quando Soriano e Galassi volarono in Sicilia alla vigilia dei play-off per sostenere la squadra, allora allenata da Michele Mignani.

Ferran Soriano – Imago

Gli investimenti del CFG

Sin dal suo arrivo in Sicilia nell’estate 2022, il City Football Group non ha mai nascosto il proprio obiettivo: riportare il Palermo in Serie A. E lo ha dimostrato con una struttura societaria consolidata, con a capo l’amministratore delegato Giovanni Gardini, e gli investimenti fatti, sia a livello infrastrutturale (la nascita del centro sportivo di Torretta e, adesso, il lavoro con l’amministrazione comunale per la concessione a lungo termine dello stadio Renzo Barbera) che di organico.

Investimenti importanti nella squadra fatti sia la scorsa estate che nel mercato di gennaio, con tre acquisti di spessore come Audero, Magnani e Pohjanpalo. Una rosa rinforzata che ha ancora otto giornate a disposizione (e 24 punti) per rientrare nella zona play-off e recitare un ruolo da protagonista nel finale di stagione, con l’obiettivo Serie A da inseguire.