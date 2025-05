Palermo, pari e contestazione: squadra in silenzio stampa

Le Douaron – Imago

Il Palermo chiude la regular season tra i fischi del Barbera dopo il pareggio con la Carrarese.

Silenzio stampa. È la decisione del Palermo dopo il pareggio contro la Carrarese nell’ultima partita della regular season di Serie B. Un match che poteva essere un’occasione per i rosanero per cercare un miglior piazzamento nella griglia play-off, ma che si è chiuso tra i fischi del pubblico, deluso per il rendimento della squadra di Dionisi.

Come già accaduto nella partita con il Frosinone, infatti, i tifosi hanno contestato sin dall’inizio. Fischi all’intervallo – quando la Carrarese è andata a riposo avanti 1-0 grazie allo splendido gol di Shpendi – e altrettanti fischi al termine della partita, conclusa 1-1 con il gol di Le Douaron arrivato con il Palermo in superiorità numerica dopo l’espulsione di Guarino.

Dopo l’incontro, il Palermo ha deciso di non far rilasciare interviste ai proprio giocatori. Silenzio stampa. Nessuna dichiarazione e testa già proiettata al play-off con la Juve Stabia, in programma sabato prossimo.

Il Palermo inizierà il post season da ottava in classifica, con un solo risultato a disposizione a Castellammare di Stabia: la vittoria. Poi la possibile semifinale contro la Cremonese. Un sogno Serie A ancora vivo, ma con la consapevolezza di dover cambiare marcia.