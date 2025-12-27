Brunori saluta Palermo: lo attende la Sampdoria in prestito

Il saluto di Brunori dopo il match con il Padova

“Last dance” al Barbera per Matteo Brunori, salutato da tifosi e compagni: lo attende la Sampdoria in prestito secco.

Matteo Brunori si prepara a salutare il Palermo. È stata la “last dance” in rosanero per l’attaccante che ha salutato tifosi e compagni nella partita vinta 1-0 contro il Padova. Rimasto in panchina, Brunori è stato chiamato a gran voce dai tifosi già prima del fischio finale.

“Quello che sei stato non sarà dimenticato, grazie Matteo” lo striscione esposto dai tifosi in Curva Nord. Poi al fischio finale è iniziato il grande saluto. Da una parte i cori e gli applausi degli oltre 32.000 spettatori del Barbera; dall’altra gli abbracci dei compagni di squadra.

Uno per uno, tutti hanno dedicato un momento a Brunori che ha poi fatto un giro di campo per ricevere la standing ovation finale del pubblico di Palermo. Ad attenderlo adesso c’è la Sampdoria: l’attaccante si trasferirà in blucerchiato con la formula del prestito secco.

Arrivato a Palermo nell’estate 2021, Brunori lascia il Palermo dopo 175 presenze e 76 gol, secondo miglior marcatore nella storia dei rosanero.