Palermo, fatta per l’arrivo di Bartosz Bereszyński
Il Palermo accoglie Bereszyński: è fatta
Il Palermo di Pippo Inzaghi si prepara ad accogliere in squadra Bartosz Bereszyński.
Il difensore 33enne, svincolato dopo l’esperienza alla Sampdoria in Serie B della passata stagione, è pronto per l’arrivo in rosanero dove ritroverà il direttore sportivo, proprio ex Samp, Carlo Osti.
Grande esperienza per il Palermo, che potrà contare così su un uomo in più per centrare l’obiettivo Serie A. Bereszyński, oltre l’avventura in blucerchiato dello scorso anno in Serie B, ha giocato nella massima serie anche con le maglie di Napoli ed Empoli – oltre che Samp-, collezionando un totale di oltre 200 presenze.