Il gesto del Palermo: dona il catering del match rinviato in beneficienza

La splendida iniziativa del Palermo dopo il rinvio della gara contro la Carrarese in seguito alla morte di Papa Francesco.

Il Palermo FC trasforma un imprevisto in un gesto di grande solidarietà. In seguito al rinvio del match di Serie B contro la Carrarese, previsto al “Renzo Barbera”, la società rosanero ha scelto di donare in beneficenza oltre 600 pasti già pronti per il catering dello stadio.

La destinazione è la Missione Speranza e Carità fondata da Biagio Conte, un punto di riferimento per i più bisognosi della città. Un gesto concreto e carico di significato, come sottolineato dal club stesso:

“Con il rinvio della partita abbiamo deciso di donare tutti gli oltre 600 pasti già pronti per il catering dello stadio alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte. Lo stesso luogo che Papa Francesco aveva scelto in occasione della sua ultima visita a Palermo. Un cerchio che si chiude, ma come ogni cerchio riparte”.

Un’iniziativa che unisce sport, comunità e memoria, ricordando il passaggio del Santo Padre e riaffermando il ruolo del calcio come veicolo di valori autentici.