Palermo, Bani resta una priorità: si cerca un accordo col Genoa

Il Palermo vuole il difensore e lui vuole i rosanero: si cerca un accordo

Il Palermo continua a costruire la squadra da consegnare a Filippo Inzaghi in vista del prossimo campionato di Serie B.

Per la difesa, la priorità resta Mattia Bani, centrale classe ’93 del Genoa, con cui proseguono i contatti.

I rosanero sono forti della volontà del giocatore, che vorrebbe andare in Sicilia.

Per questo, si cercherà di raggiungere un accordo con i rossoblù per il trasferimento.

Bani, tra Palermo e ritiro col Genoa

Nonostante il forte interesse del Palermo, che offre al giocatore un ingaggio superiore rispetto a quello che percepisce al Genoa, Bani in questo momento è con i rossoblù in ritiro. Ma non solo, perché ha anche indossato anche la fascia da capitano nel primo test amichevole del precampionato.

Inoltre, Patrick Vieira ha parlato bene di lui in vista della nuova stagione: “È importante avere gente di esperienza come Bani e Mali, Ekuban, che devono guidare i giovani e i nuovi a far capire che il Genoa, con i suoi tifosi, è importante”. Ma il suo contratto va in scadenza tra un anno e i rossoblù ovrebbero presentare una proposta di rinnovo per provare a trattenerlo.