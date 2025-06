Palermo, in arrivo Audero e Palumbo del Modena: ai gialloblù andrebbe Saric

Audero e Palumbo ma non solo: il Palermo vuole rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi

Il Palermo continua a lavorare per mettere a disposizione di Filippo Inzaghi una rosa capace di competere per la tanto attesa promozione in Serie A.

Diversi i movimenti su vari fronti della dirigenza rossonera, che si concentra contemporaneamente su vari fronti.

A partire dalla porta, con la chiara intenzione di riprendere Emil Audero: la trattativa avanza spedita.

In mezzo al campo, invece, in arrivo Antonio Palumbo del Modena, centrocampista classe 1996 che nella scorsa stagione con i gialloblù ha raccolto 9 gol e 10 assist in 35 partite.

Proprio al Modena, nel contesto di questa operazione, potrebbe andare invece Dario Saric, centrocampista bosniaco classe 1997 che nell’ultima stagione è stato in prestito al Cesena proprio dal Palermo.