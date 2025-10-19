Pagliuca-Spezia, c’è il via libera dell’Empoli

Guido Pagliuca libero di andare ad allenare lo Spezia: l’Empoli ha dato il via libera

Continua la ricerca di un nuovo allenatore da parte dello Spezia.

La formazione ligure è ultima in Serie B e nelle prime 8 giornate di campionato non ha ancora vinto una partita.

Per invertire questo trend negativo, quindi, il club vorrebbe portare in panchina Guido Pagliuca, ex allenatore dell’Empoli.

Proprio dall’Empoli – ora affidato ad Alessio Dionisi – è arrivato il via libera per l’uscita di Pagliuca. I contatti di queste ore tra le parti hanno permesso allo Spezia di ottenere l’ok della squadra toscana.