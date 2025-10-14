Il comunicato del club

Si conclude ufficialmente l’avventura di Guido Pagliuca all’Empoli.

Questo il comunicato del club: “Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Guido Pagliuca, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone.

A mister Pagliuca e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”.