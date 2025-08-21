Sampdoria, ecco Pafundi: “Sono molto contento, ultimo anno non semplice” | FOTO e VIDEO

Sampdoria, ecco Simone Pafundi: il classe 2006 è arrivato a Genova. Domani visite mediche e firma

Simone Pafundi si prepara all’avventura con la maglia della Sampdoria. Il classe 2006 è arrivato a Genova nella serata di oggi 21 agosto, e domani sosterrà le visite mediche con i blucerchiati prima di firmare il contratto.

Il trequartista cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese si è presentato ai tifosi: “Sono molto contento, ho scelto la Samp perchè è una bellissima piazza e sono molto emozionato. Ultimo anno non semplice. Cosa mi aspetto? Speriamo solo cose belle. Un forte abbraccio ai tifosi, ci vediamo presto“-

