Le dichiarazioni di Simone Pafundi ai microfoni di Vivo Azzurro TV sulle sue esperienza in Nazionale: svelato il suo sogno.

Simone Pafundi torna a parlare delle sue esperienze in Nazionale. Dall’Europeo con l’Under 19, passando per il Mondiale con l’U20 per poi arrivare alla chiamata della Prima Squadra.

Un’emozione unica arrivata il 16 novembre 2022 durante l’amichevole contro l’Albania.

“All’inizio ero molto teso ma, non appena ho messo piede in campo, ho pensato unicamente a godermi il momento e divertirmi. E l’ansia è andata via“, ha esordito il classe 2006 ai microfoni di Vivo Azzurro Tv.

Il trequartista azzurro però non vuole smettere di sognare e racconta i suoi obiettivi con la maglia dell’Italia: “Il mio sogno? Tornare in Nazionale maggiore“.

Pafundi, le parole sulla Nazionale

Pafundi poi continua parlando dell’esperienza in Under 19 e U20: “Non abbiamo vinto, ma sono state due esperienze che mi hanno formato. Il Mondiale è stato fantastico (l’Italia ha perso 1-0 contro l’Uruguay in finale, 11 giugno 2023, ndr). C’era un gruppo favoloso. L’Europeo, invece, è stata una bella batosta, perché non meritavamo di uscire in semifinale (1-0 contro la Spagna dopo i tempi supplementari, 25 luglio 2024, ndr)“.

E infine c’è un altro Europeo, dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. Il classe 2006 conclude commentando l’esperienza in U21: “Sappiamo di essere una squadra forte che può fare grandi cose. E lo dimostreremo“.