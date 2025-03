Il padre di Nico Paz sul futuro del figlio: “Vorrebbe restare a Como”

Le dichiarazioni del padre di Nico Paz, Pablo, sul futuro del figlio.

A qualche mese di distanza dalla nuova sessione si ricomincia a parlare di calciomercato(Clicca qui per le ultime news). Gli occhi sono rivolti verso i giovani e in particolar modo sul trequartista del Como Nico Paz.

A fare chiarezza sul futuro dell’argentino ci pensa il padre, Pablo Paz, intervenuto ai microfoni di “La Provincia di Como“.

“Io credo che se chiedete a Nico cosa vorrebbe fare, lui vorrebbe stare senza dubbio un altro anno qui, perché si trova benissimo, è felice, e con Fabregas è come essere a un master universitario“, ha esordito.

Continua poi: “Gli piace tutto qui, la squadra, il gruppo, la gente. Anche io sarei d’accordo. Poi certo, ci sono in ballo interessi superiori, ma un altro anno qui sarebbe ok“.

Pablo Paz racconta anche qualche retroscena dello scorso calciomercato estivo: “C’erano almeno altre quattro alternative, tra cui la Fiorentina e lo Stoccarda. Ma il progetto del Como c’è piaciuto molto. Poi, certo, Fabregas ha avuto un peso importante perché ha parlato con noi, ci ha spiegato che Nico avrebbe avuto chances di giocare come piace a lui. Parlare con Cesc è stato importante“.

Infine conclude smentendo qualsiasi trattativa per il trasferimento all’Inter dopo le foto dei giorni scorsi che lo ritraevano con Zanetti: “Ma no, io Javier siamo molto amici, eravamo compagni di camera in nazionale, figuratevi. Un ritrovo tra amici, ogni tanto ci vediamo“.