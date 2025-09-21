Il Padova nel segno del “kitai”: torna a vincere all’Euganeo in B dopo più di 6 anni

Il Padova si aggiudica la quarta giornata contro la Virtus Entella e vola a quota 4 punti in classifica. Harder decide il match.

“Kitai”, lo utilizzano i giapponesi quando si riferiscono all’attesa di un qualcosa di positivo. Da oggi, lo pronuncia anche il Padova. I veneti conquistano la prima vittoria in campionato contro la Virtus Entella. Ad abbracciare quella luce in fondo al tunnel ci hanno pensato Mattia Bortolussi prima, Jonas Harder poi: i due hanno traghettato la squadra al successo.

Risale al maggio 2019 l’ultima vittoria in casa del Padova in Serie B. L’avversario era il Lecce, Baraye e Cappelletti i marcatori che hanno condotto al successo la formazione al tempo allenata da Matteo Centurioni. E dopo più di sei anni, l’Euganeo può tornare a gioire.

Nel primo intervallo di gioco, gli uomini di Matteo Andreoletti hanno avuto delle difficoltà nel trovare una quadra. Nermin Karic mira alla porta di Fortin e trova il gol del momentaneo vantaggio al 45’. Passano pochi secondi e Mattia Bortolussi pareggia i conti. Il direttore di gara viene richiamato a visionare l’episodio. L’esito? Rete annullata. Si torna ai box fermi sullo 0-1.

Nel secondo tempo, il Padova gestisce e firma la rimonta. Bortolussi va a segno su rigore al 52’, ma a completare l’opera è Jonas Harder. L’italotedesco, arrivato nella finestra di mercato estivo in prestito dalla Fiorentina, subentra a Pietro Fusi. Al classe 2005 sono bastati quattro minuti: sfodera un tiro potentissimo dalla distanza e buca la porta di Colombi.

Il bacio del “Principe” risveglia Padova

Padre tedesco, madre italiana. Jonas Harder è la scintilla di cui il Padova aveva bisogno. In città è stato rinominato “Il Principe”. E quell’aura l’ha dimostrata: scende dal suo cavallo bianco, entra in campo e segna il gol decisivo contro la Virtus Entella.

Dopo la traiettoria chirurgica trovata, il giovane dai capelli biondi è corso a festeggiare sotto la curva. A luglio aveva dichiarato che quella della Serie B sarebbe stata una sfida importante. Si può dire che, alla quarta di campionato, è sulla buona strada.

Andreoletti: “Mi godo la vittoria”

Gioia da una sponda, amarezza dall’altra. Dopo 39 partite da imbattuta, la Virtus Entella cade al cospetto del Padova. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nella storia in Serie B e i veneti hanno timbrato il cartellino con due reti, i liguri con una.

“La reazione della squadra è stata straordinaria. Devo ringraziare il pubblico, non c’è l’avremmo senza di loro”, ha dichiarato l’allenatore del Padova, Matteo Andreoletti a margine. “Mi godo la vittoria, oggi è anche il mio onomastico (ride, ndr)”.

Quattro punti in graduatoria e un campionato ancora aperto, ma il Padova, dopo più di sei anni, può tornare a festeggiare il successo in Serie B.

A cura di Beatrice Zattarin