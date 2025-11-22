“Bienvenido de vuelta”: ovazione per l’esordio del Papu nel derby

L’attesa è terminata: l’attaccante argentino fa il suo ingresso in campo nel derby contro il Venezia.

Welcome back direbbero gli inglesi. Bienvenido de vuelta, quelli che hanno confidenza con la lingua spagnola. Il Papu Gomez, dopo 776 giorni dall’ultima volta, fa il suo ingresso in campo. L’occasione? Il derby tutto veneto fra il Padova e il Venezia in scena allo Stadio Euganeo.

Matteo Andreoletti lo ha fatto entrare al 58′ e l’intero stadio si è infiammato. Il Padova è attualmente sotto di un gol, ma l’entrata in campo del Campione del Mondo ha riscaldato l’animo dei tifosi padovani.

Era l’8 ottobre 2023, quando l’attaccante argentino assaporò l’adrenalina di una partita. Indossava la maglia del Monza e la diretta avversaria era la Salernitana. Sono trascorsi più di due anni: i colori non sono cambiati. La consapevolezza, sì.