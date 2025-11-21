Padova, Andreoletti: “Venezia? Favorita per il campionato. Necessario il sostegno del pubblico”

L’allenatore del Padova Matteo Andreoletti ha presentato il derby contro il Venezia in conferenza stampa: le sue parole alla vigilia

Dopo più di sette anni, allo Stadio ‘Euganeo‘ si alza il sipario per il derby tra Padova e Venezia: alla vigilia del match, l’allenatore biancorosso Matteo Andreoletti ha presentato il match. “Domani è una partita sentita. Due settimane di stop sono tante, ma avevamo bisogno di recuperare energie” ha esordito in conferenza stampa.

Sul quadro degli indisponibili, ha commentato: “Dal punto di vista degli infortunati: Pastina, Silva, Di Maggio e Varas sono fuori. In allenamento si sono fatti male anche Baselli e Lasagna. Un periodo non troppo fortunato. C’è comunque una bella partita da fare”.

In occasione del derby, il settore ospiti sarà chiuso ai residenti nelle province di Venezia e Treviso. Andreoletti si è espresso così: “Devo essere onesto, queste partite sono belle da giocare con lo stadio pieno. I nostri tifosi non ci sosterranno per i primi 20 minuti e questo mi dispiace ancora di più, ma capisco la loro voglia di confrontarsi con l’altra tifoseria: è un peccato. Abbiamo bisogno del sostegno del pubblico“.

L’allenatore del Padova ha poi parlato del Venezia: “Si affrontano due squadre che fino allo scorso maggio avevano due categorie di differenza. Sicuramente i valori tecnici non sono gli stessi: dovremo fare affidamento sui valori morali. Da un lato c’è la voglia di giocare una partita con grande orgoglio, ma al tempo stesso sappiamo che soffriremo. Il Venezia è una delle squadre con più qualità del campionato, la favorita per la vittoria del campionato“.

“La mia squadra ha un’identità precisa, non credo ci saranno grandi stravolgimenti” ha proseguito Andreoletti, che poi si è soffermato sul Papu Gomez, convocato per il derby: “Quel problema fisico che ha avuto mi obbliga a gestirlo diversamente. In queste partite dobbiamo fare punti e abbiamo l’obbligo quanto prima di portarlo a un minutaggio adatto”.

L’allenatore ha concluso parlando delle aspettative dell’ambiente questo match: “In città si percepisce l’importanza di questa partita. C’è la voglia di giocarla. Non si scontrano due squadre di pari livello, ma l’obiettivo è quello di metterli in difficoltà”.

