Il Padova conquista Monza: la decide l’ “incosciente” Varas

I veneti vincono e convivono a Monza e volano a quota 7 punti. Le decide Varas, primo gol in B per lui.

La città di Monza ha un ruolo dinamico fondamentale nella trama de “I Promessi Sposi”. Lo è diventata anche per il percorso del Padova. Kevin Varas firma il gol della vittoria all’U-Power Stadium e regala ai suoi tre punti.

Era da aprile 2013 che i veneti non raccoglievano due successi consecutivi. Matteo Andreoletti, allenatore del Padova, lo aveva annunciato alla vigilia del match: “Serve dell’incoscienza”. E così é stato. Varas, in apertura del secondo intervallo di gioco, sfodera un mancino potente e infila tra i pali di Thiam la sua prima rete in Serie B.

È lui ad aggiudicarsi il ruolo dell’incosciente “giovane”, peraltro lo stesso titolo della canzone di Achille Lauro simbolo della stagione passata e scelto anche per la campagna abbonamenti.

Originario dell’Ecuador, il centrocampista – all’occorrenza duttile nel ricoprire il ruolo da trequartista – è un perno della manovra veneta dal 2023. Lo scorso anno ha contribuito alla promozione. E nella finestra di mercato estivo non è tardato ad arrivare il prolungamento del contratto fino al 2027.

Il faro del Padova

Lumezzane, Teramo, Pro Vercelli e Pergolettese: la maturità calcistica di Varas passa per queste realtà. Poi c’é la chiamata del Padova nell’estate del 2023. Alla sua prima stagione con la maglia dei veneti mette a segno 8 gol. In quella successiva 5 (6 con la Coppa Italia) e 4 assist.

“Serie B? Rispetto alla C non puoi permetterti errori negli ultimi metri, il livello è più alto e la qualità degli avversari è maggiore. È una bella esperienza personale, la mia prima in questa categoria”, era intervenuto così al termine della seconda giornata contro la Carrarese. E l’aggettivo “bella” lo ha confermato solo oggi a pieni voti.

Varas: “Una serata perfetta”

“Penso che sia una serata perfetta. Sapevano che non sarebbe stato facile”, esordisce così l’autore del gol, Kevin Varas, a margine della partita. “Stiamo crescendo come squadra e sapevamo che saremmo venuti qui a fare una grande partita”. Le dichiarazioni del giocatore racchiudono alla perfezione il momento personale oltre che del collettivo.

“Percepisco nei miei compagni quell’unione che si sta creando. Stiamo aiutando i nuovi a integrarsi al meglio”. E a proposito dell’esultanza (lui al centro di un simpatico teatrino inscenato con Fusi e Capelli), ha dichiarato: “Prima della partita mi era uscito questo video sui social. L’ho inviato a loro due e ci siamo detti che chi avrebbe fatto gol avrebbe dovuto esultare in questo modo”.

A cura di Beatrice Zattarin