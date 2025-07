Padova, le prime parole di Gomez: “Mi ha convinto il progetto. Non vedo l’ora di ricominciare”

Le prime dichiarazioni del calciatore argentino

“Sono contento, manca poco. Sono molto emozionato. Ho scelto Padova per il progetto: è una società seria che vuole crescere, e lo vuole fare anche con me. L’idea è proprio questa: di fare un percorso insieme”. Queste, a gianlucadimarzio.com, sono state le prime parole del Papu Gomez da nuovo giocatore del Padova.

Due anni dopo l’ultima volta, il calciatore argentino torna a giocare: “Non vedevo l’ora di ricominciare dopo due anni di tanta sofferenza. Mi manca il calcio giocato”.

Poi, il messaggio ai suoi nuovi tifosi: “Ci troveremo molto bene insieme. Mi auguro che sia una stagione bella ed esaltante”.

Il calciatore è ora in città per cercare scuola per i figli e una nuova casa. In città è già Papu-mania.

Gomez al Padova: venerdì le visite mediche

E così, Papu Gomez vestirà la maglia del Padova. Come detto, nella giornata di oggi – mercoledì 9 luglio – il calciatore argentino ha firmato il contratto.

Venerdì 11 luglio, invece, sarà il giorno delle visite mediche. Poi, l’ufficialità.

Intervista a cura di Beatrice Zattarin