Dal Papu a Baselli fino a Lasagna: ecco il Padova formato Serie B



Sei anni dopo il club veneto torna in Serie B. Ecco le trattative in questa finestra di mercato.

C’è un momento durante l’estate in cui è necessario riallestire l’armadio. Così come si allestisce una casa, una sala o una vetrina, l’armadio richiede una precisione diversa. E non c’è alcun dubbio: quello del Padova, sei anni dopo dall’ultima volta, è stato allestito accuratamente.

Negli ultimi tempi si è parlato del sequel del “Diavolo veste Prada”. Non intercorre alcuna differenza: il club veneto cambia veste ed è pronto a indossare il suo abito migliore per la stagione in Serie B. A darne prova sono gli acquisti effettuati negli ultimi mesi: dal colpo mediatico rappresentato dal campione del mondo Papu Gomez a Daniele Baselli, da Jonathan Silva ad Antonio Barreca.

Il campione argentino è il primo ad aver dimostrato grandi capacità camaleontiche. Presentato dalla società con un abito che lo ritraeva nei panni di John Travolta, è tempo che indossi la divisa di rappresentanza.

Costretto a rimanere fermo ai box per una squalifica, dopo un periodo di tempo in cui si è allenato con il Renate, “Il Papu” potrà riassaporare il calcio giocato solo ad ottobre. Oltre a lui, a completamento del reparto offensivo, riapproda in terra veneta Kevin Lasagna. In ordine cronologico, l’attaccante costituisce l’ultimo innesto nella rosa di cui potrà disporre Matteo Andreoletti.

Il taccuino di Mirabelli

Sul taccuino del direttore sportivo ex Milan, Massimiliano Mirabelli, pare che l’obiettivo fosse quello di trovare la giusta amalgama fra i nuovi e i veterani del club. A Crisetig, Varas, Fusi e Buonaiuto tra gli altri, sono state integrate altre tessere: Ghiglione, Seghetti, Harder, Di Maggio, Villa e Pastina.

A difendere i pali è stato riconfermato Mattia Fortin, reduce da una stagione brillante. Il portiere classe 2003 è stato acquistato dal Lens, ma si è raggiunto un accordo con il club francese: il numero 14 – come quello che indossava il padre – difenderà i pali del Padova. Oltre a lui, ci saranno anche Louis Moquet, cresciuto nelle giovanili del PSG, e Alessandro Sorrentino, in prestito dal Monza.

Out dalla Coppa, ma inizia il campionato

Dopo aver mancato il passaggio del turno in Coppa Italia nel derby contro il Vicenza, il Padova non ha altra scelta: deve indossare l’abito migliore per la prima di campionato. Sabato 23 agosto ci sarà l’Empoli di Guido Pagliuca e il 30 sarà il turno della Carrarese.

Doppio appuntamento in terra toscana per la squadra di Andreoletti che potrà poi esordire allo Stadio Euganeo solo alla terza giornata contro il Frosinone. Nella seconda parte di settembre sono previsti due incontri alla portata (Virtus Entella e Avellino, entrambe in casa) e il Monza in trasferta.