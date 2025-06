Padova, via libera al mercato: la situazione

Via libera dal mercato del Padova in vista della stagione 2025/2026 di serie B

Finiti i festeggiamenti in casa Padova dopo la promozione in Serie B conquistata non senza fatiche e sacrifici, i biancoscudati adesso si preparano per affrontare al meglio la stagione 2025/2026 di Serie B.

Nello specifico, il direttore sportivo Mirabelli ha avuto l’ok dalla proprietà per iniziare il mercato. L’azionista di maggioranza Joseph Marie Oughourlian, infatti, non ha visto concretizzarsi le trattative per un’eventuale cessione del Padova almeno fino a questo momento.

L’intenzione, dunque, sarebbe quella di restare e il segnale è proprio nell’apertura nei confronti di Mirabelli di cominciare il mercato con un determinato budget. La linea comune, comunque, è quella di puntare sui giovani.

La prima idea è quella di riportare Vasic, che ha fatto fatica al Palermo proprio dopo aver salutato Padova e potrebbe essere un’idea in prestito. Poi, i rinnovi di giocatori importanti come Bortolussi, Favale, Perrotta, Fusi e Varas. In uscita Valente, Russini e Cretella, con i mancati rinnovi di Kirwan e Liguori. Andreoletti andrà verso il 3-5-2, quindi il mercato sarà fatto su quel modulo con la vendita di attaccanti esterni e investimenti su due punte centrali.