Padova, sbloccato il mercato di gennaio: “Effettuate le necessarie disposizioni”
Il comunicato del club
Dopo che la commissione indipendente sui conti dei club calcistici aveva messo un paletto alle eventuali operazioni del Padova sulla prossima sessione invernale, è arrivato l’intervento immediato dei soci di minoranza. Il club, infatti, potrà operare liberamente sul mercato.
Questa la nota del club: “Il Calcio Padova rende noto che nella giornata di oggi i soci di minoranza hanno effettuato le necessarie disposizioni affinché il club possa operare liberamente sul mercato di gennaio”.
Come riportato da mattinopadova.it, i soci di minoranza hanno dunque provveduto a immettere il capitale mancante nelle casse della società, che negli ultimi mesi non erano più state sostenute dall’azionista di maggioranza.
A partire dalle prossime settimane il ds Massimiliano Mirabelli – e la società – potrà pensare a come rinforzare la rosa del club.