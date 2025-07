Il centrocampista Luca Di Maggio è arrivato nella sede del Padova calcio per firmare il suo nuovo contratto

Dopo avervi raccontato in queste settimane la trattativa tra il Padova e l’Inter, Luca Di Maggio sta per diventare un nuovo calciatore del club neopromosso in Serie B.

Il centrocampista classe 2005 è arrivato alla sede del club per firmare con la squadra neopromosso in Serie B.

A seguire è attesa, chiaramente, l’ufficialità che lo renderà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Padova.

La passata stagione, l’italiano ha giocato in prestito al Perugia dove in 23 presenze, ha trovato 3 gol e 2 assist. Da segnalare anche 5 presenze con l’Italia U20, oltre a tutta la trafila svolta fin dall’U15 degli Azzurri.