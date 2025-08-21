Padova, ufficiale l’arrivo di Lasagna: il comunicato
Il Padova ufficializza l’arrivo di Kevin Lasagna: il nuovo attaccante biancorosso arriva a titolo definitivo dall’Hellas Verona
Il Padova accoglie il suo nuovo attaccante: Kevin Lasagna è un nuovo giocatore biancorosso.
Dopo essere arrivato questa mattina nella sede del club, è arrivato l’annuncio ufficiale: l’attaccante si trasferisce a titolo definitivo dall’Hellas Verona, e ha firmato un contratto fino al 2027.
Lasagna è reduce dall’esperienza in prestito con il Bari, con cui ha segnato 7 gol e fornito un assist in 35 partite.
Padova, il comunicato su Lasagna
“Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dell’attaccante classe 1992 Kevin Lasagna“.
“Lasagna arriva al Padova a titolo definitivo dall’Hellas Verona fino al 30 giugno 2027“.