Padova, in corso le visite mediche di Gomez e Baselli | LIVE

Il Papu Gomez e Baselli sono pronti per la nuova avventura con il Padova: i due giocatori stanno sostenendo le visite mediche

Il Padova accoglie il Papu Gomez e Daniele Baselli. Si attende solo l’annuncio ufficiale, poi entrambi diventeranno nuovi giocatori biancorossi a tutti gli effetti.

Nel frattempo, i due ex Serie A stanno sostenendo le visite mediche con il nuovo club prima di cominciare la loro nuova esperienza in Veneto.

Per Gomez si tratta di un ritorno in campo dopo la squalifica, e l’argentino non ha nascoso l’emozione ai nostri microfoni: “Non vedevo l’ora di ricominciare dopo due anni di tanta sofferenza: ho scelto Padova per il progetto, è una società seria che vuole crescere“.

Anche Baselli tornerà in campo dopo essere rimasto svincolato dal Como dallo scorso febbraio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com

Padova, la giornata di Gomez e Baselli LIVE

11:05 – Il Papu Gomez e Baselli stanno iniziando le rispettive visite mediche prima di cominciare ufficialmente l’avventura a Padova.