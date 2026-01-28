Padova, previsti oggi nuovi contatti per provare a chiudere l’operazione Caprari
Il Padova ha in programma nuovi contatti oggi per provare a raggiungere un accordo per Caprari
Il Padova spinge per Gianluca Caprari, e nella giornata di oggi avrà dei contatti per provare a trovare un accordo.
I veneti puntano a raggiungere l’intesa per l’acquisto dell’esterno romano, che in questa stagione non ha trovato molto spazio al Monza: solo 9 le presenze tra Serie B e Coppa Italia, durante le quali il classe ’93 ha messo a referto un assist.
Il Padova punta a chiudere la trattativa prima di domenica, quando è in programma la sfida di campionato proprio contro il Monza.
Nella lista del direttore sportivo Mirabelli, inoltre, è presente anche Di Mariano, il quale potrebbe lasciare il Modena nei prossimi giorni.