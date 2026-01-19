Il Padova torna in mani padovane: si attende l’ufficialità di Banzato come nuovo proprietario

Manca poco all’ufficialità del passaggio di proprietà del Padova: tutti i dettagli

Il Padova sta vivendo la stagione del ritorno in Serie B e si trova attualmente all’11° posto in classifica. 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, di cui una nell’ultimo turno di campionato contro il Mantova, per 1-2.

6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e 5 di svantaggio dalla zona playoff. Ma in attesa della 21ª giornata in casa biancorossa si pensa momentaneamente ad altro.

È imminente, infatti, il passaggio di proprietà da Oughorlian a Banzato. Nello specifico, la società ha indetto una conferenza stampa proprio per permettere ai due protagonisti di annunciare l’affare.

Il Padova, dunque, tornerà in mani padovane e sicure per un futuro ancora più brillante. Operazione da 2,5 milioni di euro totali.

Da Oughorlian a Banzato: il Padova cambia proprietà

Durante questa conferenza stampa, in programma nella giornata di lunedì 19 gennaio 2026, dunque, verrà ufficializzato il passaggio di proprietà, mentre l’accordo è già stato raggiunto nei giorni scorsi.

Joseph Marie Oughourlian, numero uno anche del Lens in Ligue 1, comunicherà infatti l’uscita di scena e sancirà l’acquisto del club da parte di Alessandro Banzato, presidente del gruppo Acciaierie Venete nonché ex patron del Petrarca rugby.

Un’operazione che vuole dare maggior sicurezza e stabilità all’ambiente che, tornato in Serie B dopo sei anni di assenza, non vuole più vivere la Lega Pro.