Il Padova torna in mani padovane: si attende l’ufficialità di Banzato come nuovo proprietario

Gianluca Di Marzio 19 Gennaio 2026
Un'immagine di alcuni tifosi del Padova (Imago)
Tifosi Padova

Manca poco all’ufficialità del passaggio di proprietà del Padova: tutti i dettagli

Il Padova sta vivendo la stagione del ritorno in Serie B e si trova attualmente all’11° posto in classifica. 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, di cui una nell’ultimo turno di campionato contro il Mantova, per 1-2.

6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e 5 di svantaggio dalla zona playoff. Ma in attesa della 21ª giornata in casa biancorossa si pensa momentaneamente ad altro.

È imminente, infatti, il passaggio di proprietà da Oughorlian a Banzato. Nello specifico, la società ha indetto una conferenza stampa proprio per permettere ai due protagonisti di annunciare l’affare.

Il Padova, dunque, tornerà in mani padovane e sicure per un futuro ancora più brillante. Operazione da 2,5 milioni di euro totali.

Da Oughorlian a Banzato: il Padova cambia proprietà

Durante questa conferenza stampa, in programma nella giornata di lunedì 19 gennaio 2026, dunque, verrà ufficializzato il passaggio di proprietà, mentre l’accordo è già stato raggiunto nei giorni scorsi.

Joseph Marie Oughourlian, numero uno anche del Lens in Ligue 1, comunicherà infatti l’uscita di scena e sancirà l’acquisto del club da parte di Alessandro Banzato, presidente del gruppo Acciaierie Venete nonché ex patron del Petrarca rugby.

Un’operazione che vuole dare maggior sicurezza e stabilità all’ambiente che, tornato in Serie B dopo sei anni di assenza, non vuole più vivere la Lega Pro.