Padova, è Bortolussi mania: il capocannoniere conquista tutti

All’Euganeo, il match fra Padova e Südtirol termina 1-1. Bortolussi segna su rigore e regala ai suoi il terzo pareggio in sei giorni.

Su quanto Mattia Bortolussi sia l’uomo del momento a Padova lo conferma il clamore del pubblico al suo accesso in campo. Si propone, duella, timbra il cartellino che regala ai suoi il terzo pareggio consecutivo. A lui, la gioia del sesto gol in questo avvio di campionato e il titolo di capocannoniere della Serie B con Ettore Gliozzi.

Come detto: l’uomo del momento. E con “momento” da intendersi risoluzione e fame. Se i veneti dovessero affidarsi a un solo giocatore, il dito ricadrebbe su di lui. L’undicesima giornata contro il Südtirol si era incanalata sui binari sbagliati.

L’attaccante, subentrato a Kevin Varas, al 55’ ha saputo sbrogliare una situazione di grande difficoltà. Silvio Merkaj segna la rete del temporaneo vantaggio sullo scadere del primo intervallo di gioco. Incorna un pallone di testa e gela l’umore di un Euganeo sold out.

Ma Matteo Andreoletti non ci sta. Si toglie la giacca del completo – alla Max Allegri – e procede con le prime sostituzioni. Un po’ come quando in mano si hanno delle cuffiette: Bortolussi ha saputo sciogliere i fili. L’arbitro concede un penalty e il classe 1996 risponde presente.

La carriera sotto la lente

Originario di Ancona e cresciuto con l’Inter del Triplete, Bortolussi col tempo è riuscito a inimicarsi una piazza intera a suon di gol. Nella scorsa stagione ha chiuso il curriculum con un totale di 16 reti e 4 assist. E il suo savoir faire non ha dato segnali di battute d’arresto. Come detto: 6 gol e un assist in 11 giornate alla sua prima stagione in Serie B.

Fatta eccezione per una parentesi di due anni tra le fila dilettantistiche (Gubbio, 2015-2016, e Sansepolcro Calcio, 2016-2017), il centravanti è stato un veterano della Lega Pro: Gubbio, Lucchese, Cesena, Novara e, da gennaio 2023, Padova. In Serie C ha raccolto un totale di 281 presenze e 75 reti – 16 delle quali messe a segno in un’unica stagione per ben due volte (Cesena e Padova).

L’Inter e il “lavoro sporco” di Edin

Alla domanda con quale giocatore preferisse giocare, in passato rispose: “Dzeko, perché fa il lavoro sporco (ride, ndr.). Cerco di non guardare solo un giocatore ma prendere il più possibile dai campioni, mi piace guardarli anche quando sono a palla lontana o fanno movimenti particolari”. Bortolussi si riferiva a quando Edin ricopriva un ruolo da titolare nello scacchiere interista.

E contro il club nerazzurro, nel luglio 2022, alla prima amichevole con la maglia del Novara, ha centrato l’obiettivo gol realizzando la rete del momentaneo 5-1 su rigore. Quell’estate era appena sbarcato in terra piemontese e già aveva dato prova di quanto raffigurasse un profilo di spessore per la società. Copia, incolla. A Padova si comporta allo stesso modo: conquista la Serie B e l’appellativo di “bomber”.

A cura di Beatrice Zattarin