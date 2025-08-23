Padova, Andreoletti: “Dobbiamo essere soddisfatti. L’Empoli? Superiore per idee e intensità”

Il Padova viene affondato dall’Empoli al debutto in campionato (3-1). Le dichiarazioni di Andreoletti a margine.

Non va secondo i piani, ma Matteo Andreoletti, allenatore del Padova, dopo il ko con l’Empoli ha esordito così: “Dobbiamo essere soddisfatti”. Al suo debutto in Serie B dopo sei anni, i veneti registrano la prima sconfitta in campionato contro l’Empoli (3-1). “C’è rammarico per la sconfitta ma sicuramente è stato un primo tempo di livello”.

Dopo la rete di Shpendi, il Padova riequilibra il risultato: Mattia Bortolussi va a segno, ma non basta. La squadra di Guido Pagliuca dilaga con una doppietta firmata da Bohdan Popov.

Andreoletti ha proseguito: “Abbiamo cercato di pareggiare la loro intensità inserendo giocatori intensi. Sapevo che saremmo andati in difficoltà sulla palle inattive. L’Empoli è superiore per idee e intensità. Il Padova deve essere molto più ordinata”.

“Ci sarebbe piaciuto coronare con un punto da portare a casa. Vedere così tante persone da Padova mi rende orgoglioso. Con un pubblico così abbiamo le armi giusto per affrontare un buon campionato”.

Il commento sull’Empoli

L’allenatore del Padova ha detto la sua sull’Empoli: “Sapevamo che per qualità a Empoli avremmo trovato giocatori di un certo livello. Ho scelto due braccetti, Belli e Faedo, più dinamici. Abbiamo ancora una settimana di lavoro e dobbiamo concentrarci sull’allenamento di domani”.

Il prossimo club che affronterà il club veneto sarà la Carrarese. L’appuntamento è fissato per domenica 31 agosto alle ore 19.

Bortolussi: “Paghiamo delle disattenzioni”

A margine della gara è intervenuto anche Mattia Bortolussi, autore del gol del momentaneo pareggio. L’attaccante ha commentato così: “È stata una bella soddisfazione personale. Abbiamo fatto una gran partita. Paghiamo delle disattenzioni”.

Ha poi concluso: “È stata una battaglia con Lovato. È un campionato molto tecnico rispetto alla Serie C. Abbiamo dimostrato a noi stessi che possiamo stare in questa categoria. Sicuramente faremo in modo di farci trovare più pronti”.

A cura di Beatrice Zattarin