Padova, Andreoletti: “Il campionato non ci aspetta, dobbiamo crescere in fretta”

Il club veneto perde per la seconda volta in tre partite. Dopo l’Empoli, ecco la sconfitta contro il Frosinone. L’intervento di Andreoletti.

Il Padova incassa la seconda sconfitta in campionato: termina 0-1 nella prima in casa contro il Frosinone. Non basta il ritorno all’Euganeo del tifo organizzato per conquistare i primi tre punti della stagione.

A margine della gara, è intervenuto così Matteo Andreoletti, allenatore dei veneti: “Lo dico oggi dopo una sconfitta che dà fastidio: sono orgoglioso di questa squadra. Non molla un millimetro dal punto di vista dell’intensità. Il risultato ci penalizza ma devo fare un plauso ai ragazzi”.

A firmare la rete del vantaggio è stato Bracaglia. Dopo una prima mezz’ora di dominio offensivo, il Padova viene sorpreso dal gol del terzino classe 2004. Andreoletti ha proseguito: “Sarà una stagione difficile, ma sono convinto che ce la possiamo fare”.

“Nel secondo tempo è cambiato l’atteggiamento: hanno seguito una linea più conservativa. I miei ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano per portare a casa la partita. Chiaro che diventa complicato muovere la palla in ampiezza. Nel primo intervallo di gioco abbiamo fatto più di qualche combinazione buona. Non siamo stati bravi nel riempire l’area: ci è mancato questo”.

“C’è bisogno di unità”

Andreoletti ha detto la sua sul risultato: “Con un pareggio non avremmo rubato nulla. Non dobbiamo farci influenzare da questa sconfitta. In casa c’è bisogno di questo pubblico”. I tifosi? “I ragazzi se lo sono meritati il calore dei tifosi. Il messaggio è chiaro: dobbiamo stare uniti. Per farcela abbiamo bisogno della squadra ai 100 all’ora e di tutto l’ambiente”.

“Il campionato non ci aspetta, non c’è tempo per crescere. O meglio, dobbiamo farlo in fretta. Il Padova, dopo la scorsa stagione, è abituato a vincere”, ha concluso.

A cura di Beatrice Zattarin